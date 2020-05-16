محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بعد ضرب «ياسر وفتحي» في «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م

محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بعد المشهد الذي يلقن فيه أخوته علقة ساخنة ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، وتعرض الفنان محمد علاء الذي يجسد دور "ياسر" لعلقة موت بعدما ذهب لمنزل "رضوان" ومساومته على السكوت عن حقه مقابل شيك بقيمة 3 مليون جنيه، وإنهاء الخلافات التي بينهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وقام "رضوان" بضربه داخل شقته وتكسير محتوياتها بالكامل فوق رأسه.

وتعرض "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، للضرب هو الآخر وتوعدهم "رضوان" بأنهم سيكونوا في تعداد الأموات بمجرد أن يعثر على ابنته "مريم". المشهد حظي بمتابعة شديدة، وعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بأولى خطوات انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه، بعد قتلهم زوجته وابنه والزج به في السجن في قضية ملفقة. وقبل