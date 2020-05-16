محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بعد ضرب «ياسر وفتحي» في «البرنس»
تحرير:محمد أبو زيد
١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
محمد رمضان
تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بعد المشهد الذي يلقن فيه أخوته علقة ساخنة ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، وتعرض الفنان محمد علاء الذي يجسد دور "ياسر" لعلقة موت بعدما ذهب لمنزل "رضوان" ومساومته على السكوت عن حقه مقابل شيك بقيمة 3 مليون جنيه، وإنهاء الخلافات التي بينهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وقام "رضوان" بضربه داخل شقته وتكسير محتوياتها بالكامل فوق رأسه.
وتعرض "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، للضرب هو الآخر وتوعدهم "رضوان" بأنهم سيكونوا في تعداد الأموات بمجرد أن يعثر على ابنته "مريم".
المشهد حظي بمتابعة شديدة، وعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بأولى خطوات انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه، بعد قتلهم زوجته وابنه والزج به في السجن في قضية ملفقة.
وقبل
وتعرض "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، للضرب هو الآخر وتوعدهم "رضوان" بأنهم سيكونوا في تعداد الأموات بمجرد أن يعثر على ابنته "مريم".
المشهد حظي بمتابعة شديدة، وعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بأولى خطوات انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه، بعد قتلهم زوجته وابنه والزج به في السجن في قضية ملفقة.
وقبل أيام احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل البرنس، بطريقة ساخرة، إذ نشر عبر حسابه على إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان" وهو يطلق أعيرة نارية، وعلق على الفيديو: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة".
ويشارك في المسلسل: نور، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.