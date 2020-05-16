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محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بعد ضرب «ياسر وفتحي» في «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
محمد رمضان
محمد رمضان
تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بعد المشهد الذي يلقن فيه أخوته علقة ساخنة ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، وتعرض الفنان محمد علاء الذي يجسد دور "ياسر" لعلقة موت بعدما ذهب لمنزل "رضوان" ومساومته على السكوت عن حقه مقابل شيك بقيمة 3 مليون جنيه، وإنهاء الخلافات التي بينهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وقام "رضوان" بضربه داخل شقته وتكسير محتوياتها بالكامل فوق رأسه.
وتعرض "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، للضرب هو الآخر وتوعدهم "رضوان" بأنهم سيكونوا في تعداد الأموات بمجرد أن يعثر على ابنته "مريم". المشهد حظي بمتابعة شديدة، وعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بأولى خطوات انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه، بعد قتلهم زوجته وابنه والزج به في السجن في قضية ملفقة. وقبل
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«عادل إمام الأول».. تامر مرسي يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يحل غدا الأحد 17 مايو، إذ نشر المنتج تامر مرسي، فيديو لأغنية جديدة بعنوان "عادل إمام الأول" على حسابه عبر تويتر، وعلق عليها "كام سنة فن ومتعنا.. كام فيلم وراه 100 معنى؟" عادل إمام الأول والأول بكتير.. كل سنة يا زعيم وانت بصحة وخير".
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خناقة غالي وخطوبة مي.. تصريحات محمد زيدان في «شيخ الحارة»

حل اللاعب محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ وجهت له "الدغيدي" سؤالا قائلة: "عندك الشجاعة تعترف أن ارتباطك بمي عز الدين كان محاولة منك لنسيان مراتك الأجنبية بس ماقدرتش ورجعت لها تاني"، ليرد محمد زيدان: "الفترة اللي كنت مرتبط فيها أنا ومي كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية، واتخطبنا والموضوع ماكملش لظروف الشغل بتاعتي، واختلاف في الأراء، واتخطبنا حوالي 4 شهور والانفصال تم بطريقة كويسة جدا وأنا ومي بتربطنا صداقة قوية جدا".
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سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
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كيف احتفل محمد رمضان بخروج رضوان البرنس من السجن؟

على طريقته الخاصة احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، إذ نشر "رمضان" على حسابه عبر إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان"، قائلا: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة". لم يكن وحده "رمضان" الذي احتفل بمشهد ضمن أحداث المسلسل، فقد شهدت حلقة أمس احتفالا من رواد السوشيال ميديا بعد مشهد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره أحمد زاهر على يد "علا"، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس".
أحمد زاهر

احتفالات رواد السوشيال بعد ضرب أحمد زاهر في «البرنس»

حالة من الفرحة والتشفي انتابت المشاهدين بعد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر على يد "علا" التي تجسده دورها اللبنانية نور، ضمن أحداث مسلسل البرنس عقب عرض الحلقة 19، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس"، الذي يجسده محمد رمضان. وعبر تويتر تداول نشطاء فيديو ساخرا يرصد فرحة واحتفالات بعض الشباب عقب مشهد ضربه، وعلى فيسبوك تداول عدد كبير من رواده كوميكسات وتعليقات ساخرة تحوي كمية الفرحة في ضرب "فتحي" الذي يقوم بكل أنواع الشر والأذى منذ بداية المسلسل.
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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
محمد رمضان

الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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