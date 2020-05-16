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«عادل إمام الأول».. تامر مرسي يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م
عادل امام
عادل امام
احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يحل غدا الأحد 17 مايو، إذ نشر المنتج تامر مرسي، فيديو لأغنية جديدة بعنوان "عادل إمام الأول" على حسابه عبر تويتر، وعلق عليها "كام سنة فن ومتعنا.. كام فيلم وراه 100 معنى؟" عادل إمام الأول والأول بكتير.. كل سنة يا زعيم وانت بصحة وخير".
الأغنية فكرة الكاتب يسرى الفخراني، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلاني. واستعرض الفيديو كليب مشاهد من أبرز أعمال الزعيم عادل إمام على مدار تاريخه الفني سواء في المسرح او السينما والدراما. وحرص المخرج رامي إمام على تقديم الشكر لكل من ساهم في الأغنية التي
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محمد رمضان - البرنس 2

محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بعد ضرب «ياسر وفتحي» في «البرنس»

تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بعد المشهد الذي يلقن فيه أخوته علقة ساخنة ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، وتعرض الفنان محمد علاء الذي يجسد دور "ياسر" لعلقة موت بعدما ذهب لمنزل "رضوان" ومساومته على السكوت عن حقه مقابل شيك بقيمة 3 مليون جنيه، وإنهاء الخلافات التي بينهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وقام "رضوان" بضربه داخل شقته وتكسير محتوياتها بالكامل فوق رأسه.
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خناقة غالي وخطوبة مي.. تصريحات محمد زيدان في «شيخ الحارة»

حل اللاعب محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ وجهت له "الدغيدي" سؤالا قائلة: "عندك الشجاعة تعترف أن ارتباطك بمي عز الدين كان محاولة منك لنسيان مراتك الأجنبية بس ماقدرتش ورجعت لها تاني"، ليرد محمد زيدان: "الفترة اللي كنت مرتبط فيها أنا ومي كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية، واتخطبنا والموضوع ماكملش لظروف الشغل بتاعتي، واختلاف في الأراء، واتخطبنا حوالي 4 شهور والانفصال تم بطريقة كويسة جدا وأنا ومي بتربطنا صداقة قوية جدا".
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
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مصطفى محرم: ما ينقص عادل إمام إنه «يبطل تمثيل».. وومحمد رمضان «موضة»

خرج من حى السيدة زينب مصنع المشاهير والفنانين، أحب الكتابة وتمنى أن يصبح يومًا قاصًّا وكاتبًا، لم يكن حلمه بعيدًا عنه، إذ أضحى صديقًا لأشهر الكتاب والأدباء على أرض المحروسة، يحول أبطال قصصهم من على الورق إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، ترك عمله فى التدريس، اكتشفه إحسان عبد القدوس، وتدرب على يديه فبات واحدًا من أهم كتاب السيناريو وكهنته، يصنع بقلمه وأفلامه نجومية أبطال السينما، تتصارع عليه النجمات يكتب لنبيلة عبيد "أرجوك أعطنى هذا الدواء، والوحل، واغتيال مدرسة"، بينما تتألق نادية الجندى فى "الباطنية، ووكالة البلح، والإمبراطورة"، يُعد صاحب الأعمال التى ظلت علامات فى تاريخ السينما المصرية، يكتب نجومية أحمد زكى فى "الراقصة والطبال" يبدع فى فيلم "أغنية على الممر" لمحمود مرسى، يتجه ناحية الدراما ليلقى فى جعبتها كنزًا من المسلسلات التى ما زالت تعيش إلى الآن رغم مرور السنين، هو السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإلى نص الحوار:
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شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
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«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
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«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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