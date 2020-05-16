«عادل إمام الأول».. تامر مرسي يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م

عادل امام

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يحل غدا الأحد 17 مايو، إذ نشر المنتج تامر مرسي، فيديو لأغنية جديدة بعنوان "عادل إمام الأول" على حسابه عبر تويتر، وعلق عليها "كام سنة فن ومتعنا.. كام فيلم وراه 100 معنى؟" عادل إمام الأول والأول بكتير.. كل سنة يا زعيم وانت بصحة وخير".

الأغنية فكرة الكاتب يسرى الفخراني، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلاني. واستعرض الفيديو كليب مشاهد من أبرز أعمال الزعيم عادل إمام على مدار تاريخه الفني سواء في المسرح او السينما والدراما. وحرص المخرج رامي إمام على تقديم الشكر لكل من ساهم في الأغنية التي