جريمة

شكرا جمهوري.. أحمد سعد يحتفل بدخوله تريند تويتر بأغاني «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ ص
أحمد سعد
أحمد سعد
احتفل الفنان أحمد سعد، بتصدر أغانيه ضمن أحداث مسلسل "البرنس" تريند تويتر، إذ نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صور تظهر تصدر اسمه بين الأكثر تداولا على تويتر، وعلق عليها: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جدا بالنجاح ده".
مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، وأحممد زاهر، نور، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ورحاب الجمل، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. ويعيش أحمد سعد، حالة فنية متميزة، هذه الأيام، إذ شارك الخميس الماضي في حفل مناجاة
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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

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إخلاء سبيل 20 متهما في مسيرة «الكعبة المجسمة» بالإسكندرية

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«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

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