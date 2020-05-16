انفينكس تطرح Note 7 للفئة المتوسطة.. وهذه مواصفاته

طورت انفينكس بشكل كبير نظام تشغيلها XOS 6.1 والذي يتم تحديثه بشكل مستمر، وهو ما يجعل أداء الهاتف سلس وسريع، ويتم إطلاق الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 10

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

أطلقت شركة INFINIX هاتفها الجديد Note 7 بشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة، كما يدعم الهاتف شريحتي أتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.

كما يتوافر حالياً النسخة الأقل سعراً Note 7 lite بسعر 2444 جنيه بكافة منافذ البيع وعلى منصات التجارة الإلكترونية.وتميز هاتف NOTE 7 الجديد بخفة وزنه رغم بطاريته العملاقة، كما تم وضع زر "مستشعر للبصمة" مدمج مع زر أغلاق الهاتف ليعطي سهولة عند فتحة واغلاقة ولا يستحوذ على حجم كبير من التصميم على عكس

أكبر شاشة INFINITY O في مصر





سيلفي بخاصية الذكاء الاصطناعي



كاميرا خلفية 48 ميجابكسل بخاصية " super night mode"



أداء سريع ومتميز في الألعاب والتطبيقات





نظام XOS المتميز من انفينكس





ذاكرة ضخمة تصل إلى 2000 جيجابت





بطارية عملاقة لاستخدام أطول

كما يتوافر حالياً النسخة الأقل سعراً Note 7 lite بسعر 2444 جنيه بكافة منافذ البيع وعلى منصات التجارة الإلكترونية.وتميز هاتف NOTE 7 الجديد بخفة وزنه رغم بطاريته العملاقة، كما تم وضع زر "مستشعر للبصمة" مدمج مع زر أغلاق الهاتف ليعطي سهولة عند فتحة واغلاقة ولا يستحوذ على حجم كبير من التصميم على عكس باقي التصميمات في هذة الفئة السعرية التى تضع بصمة الأصبع في الخلف.كما لم يتفوق انفينكس نوت 7 باختيار وضع البصمة في هذا المكان على باقي هواتف الفئة المتوسطة فقط، بل سرعتها ايضا التى تبلغ 0.29 ثانية على عكس باقي هواتف الفئة المتوسط التى تتراوح سرعتها 0.50 إلى 0.60 ثانية، لذلك فهو الأسرع والأكثر أناقة.يأتى الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD مميزة جدا وهي أول شاشة في هذه الفئة INFINITY O DISPLAY بحجم 6.95 إنش وهو أكبر حجم شاشة على الأطلاق ، وتستحوذ الشاشة على نسبة 91.5% ما يجعل الجهة الأمامية للجهاز تستخدم كشاشة فقط وهو ما يعطى راحة للمستخدم عند مشاهدة الأفلام و الفيديوهات بجانب عرضها الواسع التي تتبع اتجاهات شاشة السينما الحالية، ولثقة انفينكس في جودة الشاشة أعطت ضمان لمدة 100 يوم على الشاشة حيث يتم تغييرها مجانا خلال تلك الفترة.بالنسبة لخصائص الكاميرا الأمامية، فهي 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.0 تسمح بدخول أكبر كمية من الضوء التى تساعدك في التقاط صور نقية وواضحة، وتم تزويد الكاميرا الأمامية بتكنولجيا جعلت تصميمها صغير جدا على شكل Punch-hole مما جعلها تستحوذ على حجم بسيط جدا من الشاشة ، كما أنها مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لالتقاط أفضل الصور ، وتدعم خاصة البورترية.وعلى صعيد الكاميرا الخلفية فقد راعت شركة انفنيكس وضع الأربع كاميرات داخل شكل دائري وهو التصميم الذي يميز الفئات الأعلى عن الفئة المتوسطة التى يتم طرح هذا الهاتف بها، ولم تكتفي بذلك بل تم تغطيتها بطبقة من الحماية " Corning Gorilla GLASS" للحماية من الخدوش وإطالة عمرها الافتراضي.ولكل كاميرا منهم خصائص ومميزات، الكاميرا الأولي الاساسية بدقة 48 ميجابيكسل ما تجعلك تلتقط صور واضحة المعالم تماما خاصة في الليل التى تكون الإضاءة فيه منخفضة بفضل خاصية " super night mode"، الكاميرا الثانية مخصصة للفيديو بدقة 1080 p وهي أول كاميرا مخصصة لتصوير الفيديوهات فقط في هذه الفئة السعرية، وتتمكن من تصوير الفيديوهات بدقة عالية خاصة في المساء لأنها مزودة بفتحة عدسة f1.8 تستطيع التقاط أكبر كمية الضوء لتظهر الفيديو بوضوح تام، ومزودة أيضا بخاصية اي اي ستابليزر التي تستطيع تصوير الفيديوهات بدون اهتزاز، وهي خاصية ينفرد بها أنفنيكس نوت 7 عن باقي الهواتف التي تم طرحها في هذه الفئة السعرية.والكاميرة الثالثه الخاصة بتقريب الأشياء البعيدة بعدسة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الرابعة فهي مخصصة لعزل الصورة التى تريد التقاطها عن الخلفية في وضع البورترية بعدسة 2 ميجابكسل.ولضمان أن INFINIX Note 7 هو عملاق الفئة المتوسطة الحقيقي بالسوق المصري بلا منازع ودون شعارات، فقد حرصت الشركة على تزويده بمعالج حديث هيليوجي 70 " G70" ، ليدعم الجهاز تجربة ترفيه سلسة مدعومة بمعالج عالي الاداء وهو المعالج الذي يعطي للجهاز استخدام اسرع في فتح التطبيقات فيمكنك بسهولة فتح أكثر من تطبيق في آن واحد، ونظرا لقوة هذا المعالج أطلق عليه وحش الألعاب، حيث يمكن عشاق الألعاب عبر الهواتف الذكية من الاستمتاع بألعابهم المختلفة على الهاتف سواء عند تحميلها أو ممارستها أونلاين.طورت انفينكس بشكل كبير نظام تشغيلها XOS 6.1 والذي يتم تحديثه بشكل مستمر، وهو ما يجعل أداء الهاتف سلس وسريع، ويتم إطلاق الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 10.كما يأتي الهاتف بذاكرة داخلية كبيرة 128 جيجابت مع إمكانية دعم بطاقة ذاكرة إضافية حتى 2000 جيجابت وهي مساحة ضخمة جداً بجانب ذاكرة عشوائية 6 جيجارام من نوع خاص يعطي الهاتف استهلاك طاقة أقل مما يطيل العمر الافتراضي للبطارية، ويزيد سرعة الهاتف عند تصفح التطبيقات، والقدرة على فتح أكثر من تطبيق في آن واحد.



وفقاً لاستطلاعات رأى المستخدمين تفوق هواتف INFINIX في البطاريات عن باقي الشركات، وجاءت بطارية Note 7 لتؤكد هذا التفوق بسعة 5000 ملي أمبير وهو ما يعني أطول فترة بقاء مهما كان استخدامك للهاتف، فهي تستطيع العمل المتواصل دون انقطاع لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة، وحتى بعد انقطاعها لا تعطل أعمالك فالهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات ليصل من 0 % إلى 100% خلال ساعتين فقط، وإلى 70% خلال 60 دقيقة.





الأمان



يتمتع نوت 7 بدرجة عالية من الأمان، من خلال مستشعر البصمة وخاصية اغلاق وفتح الهاتف ببصمة الوجه.