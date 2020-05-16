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انفينكس تطرح Note 7 للفئة المتوسطة.. وهذه مواصفاته

طورت انفينكس بشكل كبير نظام تشغيلها XOS 6.1 والذي يتم تحديثه بشكل مستمر، وهو ما يجعل أداء الهاتف سلس وسريع، ويتم إطلاق الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 10
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
nOTE 7
nOTE 7
أطلقت شركة INFINIX هاتفها الجديد Note 7 بشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة، كما يدعم الهاتف شريحتي أتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.
كما يتوافر حالياً النسخة الأقل سعراً Note 7 lite بسعر 2444  جنيه بكافة منافذ البيع وعلى منصات التجارة الإلكترونية.وتميز هاتف NOTE 7 الجديد بخفة وزنه رغم بطاريته العملاقة، كما تم وضع زر "مستشعر للبصمة" مدمج مع زر أغلاق الهاتف ليعطي سهولة عند فتحة واغلاقة ولا يستحوذ على حجم كبير من التصميم على عكس
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فيسبوك تطلق خدمة Messenger Rooms الأسبوع المقبل

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك"، أن خدمة Messenger Rooms لمكالمات الفيديو ستصبح متاحة لكل المستخدمين حول العالم، بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد أن أصبحت متوفرة لمستخدمى الشبكة الاجتماعية فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال زوكربيرج بمنشور عبر حسابه الرسمى بـ"فيس بوك": "Messenger Rooms متاحة الآن للجميع فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستكون متاحة للجميع على مستوى العالم فى الأسبوع المقبل!". وأضاف : "مع وجود الكثير من الأشخاص فى المنزل فى جميع أنحاء العالم، نعتمد جميعًا على الدردشة المرئية لنشعر بتواجدنا مع الأشخاص الذين نهتم بهم،
أصغر لابتوب في العالم

تعرف على مواصفات أصغر لابتوب في العالم

كشفت شركة دل Dell عن أصغر حاسوب محمول (لابتوب) في العالم، وهو حاسوب «إكس بي إس 17» XPS 17، وهو أصغر لابتوب بقياس 17 بوصة في العالم، كما أنه الأقوى في فئة حواسيب XPS على الإطلاق، ويصدر اللابتوب الجديد “إكس بي إس 17” XPS 17 بتصميم جديد، يتضمن هيكل نحيف بسمك 19,5 ملليمتر، ووزن 2,11 كجم، مع تحسين في تدفق الهواء، ومعالج إنتل من الجيل العاشر Core i9 10885H، ومعالج رسوميات (جرافيك) إنفيديا جي فورس Nvidia GeForce RTX 2060 بتصميم Max-Q، وتبلغ دقة شاشة لابتوب دل Dell XPS 17 الجديد 2400×3840 بيكسل، والتي يمكن تغييرها إلى شاشة عادية بدقة 1200×1900 بيكسل.
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فيروس كورونا يدفع «الهواتف الذكية» لتحقيق أقل مبيعات

كبدت أزمة فيروس كورونا العالمية شركات صناع الهواتف الذكية خسائر كبيرة في المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات، حيث سجلت مبيعات الهواتف الذكية تراجعا بنسبة 11,7% في مبيعات الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية عالميا من 312,2 مليون هاتف في الربع الأول من 2019 إلى 275,8 مليون هاتف في الربع الأول من العام الجاري 2020، وفقا للمعلومات التي رصدتها شركة IDC العالمية لأبحاث السوق.
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note 7 infinix

اعرف مواصفاته.. انفيكس تطرح هاتف NOTE 7 عبر الانترنت

كشفت Infinix، عن هاتفها الجديد NOTE 7 خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت في مصر، وحققت الشركة من نجاح كبير بنفاذ كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال 5 دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصري في منتجات الشركة، وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يخوض تجربة هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه بسبب المواصفات القوية التي يتمتع بها.
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