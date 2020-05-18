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اورنچ مصر تساهم فى صيانة وإصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي بالمستشفيات المصرية

١٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
اورانج مصر
اورانج مصر
في إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الصحية في مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت "اورنچ مصر" بمساهمتها في جهود صيانة واصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن مبادرة "اتنفس" بالتعاون مع "بنك الشفاء المصري" وتحت اشراف وزارة الصحة.
وتأتي هذه المشاركة من اورنچ لمساندة القطاع الصحي في ظل الضغط الذي يشهده هذا القطاع، ما يعني تزايد الحاجة السريعة لأجهزة التنفس الاصطناعي من أجل ضمان أفضل رعاية صحية للمصابين والوصول بأصحاب الحالات الحرجة إلى مرحلة التعافي والشفاء. وبموجب التعاون بين اورنچ مصر وبنك الشفاء المصري ستساهم اورنچ بدعم مادي
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