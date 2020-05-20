خاصية SuperCharge تشحن 70% من بطارية HUAWEI Nova 7i في 30 دقيقة فقط

٢٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٢ م

HUAWEI Nova 7i

يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.

وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة والمزايا العديدة التي يمتلكها هاتف هواوي HUAWEI Nova 7i والذي تم اطلاقه مؤخراً في السوق المصري، ألا أن التقنية الشحن المتطورة HUAWEI SuperCharge التي يمتلكها الهاتف والتي تأتي بقوة 40 واط تعد إحدى العوامل الهامة التي يبحث عنها المستهلك اثناء شراء هاتف جديد. حيث يتمكن مستخدمو