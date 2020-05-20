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خاصية SuperCharge تشحن 70% من بطارية HUAWEI Nova 7i في 30 دقيقة فقط

٢٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٢ م
HUAWEI Nova 7i
HUAWEI Nova 7i
يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.
وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة والمزايا العديدة التي يمتلكها هاتف هواوي HUAWEI Nova 7i والذي تم اطلاقه مؤخراً في السوق المصري، ألا أن التقنية الشحن المتطورة HUAWEI SuperCharge التي يمتلكها الهاتف والتي تأتي بقوة 40 واط تعد إحدى العوامل الهامة التي يبحث عنها المستهلك اثناء شراء هاتف جديد. حيث يتمكن مستخدمو
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9x-lite

Honor تعلن عن منتجاتها الذكيه من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر وتؤكد 9x lite افضل هديه فى العيد

أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعه من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحه وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء ، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها ، وذلك بعد ان طرحت الشركة قبل ايام هاتفها المميز 9x lite واكدت انه افضل هديه للمصريين فى العيد والذى يقدم بسعر اقل من 3000 جنيها بمزايا تنافسية عديده ابرزها المساحه التخزينيه التي تصل 128 جيجا وخامته المصنعه من الزجاج وكانت الشركة قد اعلنت انها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها وحقق نسبه كبيرة من المبيعات ، كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية علي عدد من منتجاتها بخصومات كبيره علي الهواتف وذلك بمناسبه العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك ، حيث تقدم عروض كبيره علي كل من هونر 20 وهونر 9x و هونر 9x pro وهونر 20 lite
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اورنچ مصر تساهم فى صيانة وإصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي بالمستشفيات المصرية

في إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الصحية في مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت "اورنچ مصر" بمساهمتها في جهود صيانة واصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن مبادرة "اتنفس" بالتعاون مع "بنك الشفاء المصري" وتحت اشراف الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي
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انفينكس تطرح Note 7 للفئة المتوسطة.. وهذه مواصفاته

أطلقت شركة INFINIX هاتفها الجديد Note 7 بشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة، كما يدعم الهاتف شريحتي أتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.
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واجهة هواوي EMUI تحصل على شهادة ISO/IEC 27701

? حصلت شركة هواوي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطاني للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوي أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم حاصلة على هذه الشهادة. وتوفر هواوي خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم.
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هل تعود أمريكا للتعاون مع هواوي لوضع معايير الـ«5G»

كشفت وكالة رويترز عن اتجاه وزارة التجارة الأمريكية نحو إطلاق قاعدة جديدة تسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع شركة هواوي الصينية على وضع معايير لشبكات الجيل الخامس. وتوقف المهندسون في بعض شركات التقنية الأمريكية عن التعامل مع هواوي في تطوير المعايير بعد أن أدرجت وزارة التجارة الشركة إلى القائمة السوداء العام الماضي وبحسب التقرير فإن الأمر وضع الولايات المتحدة في موقف الخاسر، ففي اجتماعات وضع المعايير، حيث تُطوَّر البروتوكولات والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس الـ5G، اكتسبت هواوي صوتًا أقوى حيث أصبح المهندسون الأمريكيون يجلسون صامتين.
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