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Honor تعلن عن منتجاتها الذكيه من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر وتؤكد 9x lite افضل هديه فى العيد

٢٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م
honor 9x lite
honor 9x lite
أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعه من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحه وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء ، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها ، وذلك بعد ان طرحت الشركة قبل ايام هاتفها المميز 9x lite واكدت انه افضل هديه للمصريين فى العيد والذى يقدم بسعر اقل من 3000 جنيها بمزايا تنافسية عديده ابرزها المساحه التخزينيه التي تصل 128 جيجا وخامته المصنعه من الزجاج وكانت الشركة قد اعلنت انها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها وحقق نسبه كبيرة من المبيعات ، كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية علي عدد من منتجاتها بخصومات كبيره علي الهواتف وذلك بمناسبه العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك ، حيث تقدم عروض كبيره علي كل من هونر 20 وهونر 9x و هونر 9x pro وهونر 20 lite
وتوسعت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR في استراتيجية الحياة الذكية في جميع السيناريوهات مع إطلاق مجموعة منتجات شاملة، بما في ذلك HONOR MagicBook Pro و HONOR ViewPad 6 و HONOR Router  3 وسلسلة HONOR Vision X1 ومجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية HONOR Choice.   وتم تصميم
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HUAWEI-Nova-7i

خاصية SuperCharge تشحن 70% من بطارية HUAWEI Nova 7i في 30 دقيقة فقط

يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.
أورانج

اورنچ مصر تساهم فى صيانة وإصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي بالمستشفيات المصرية

في إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الصحية في مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت "اورنچ مصر" بمساهمتها في جهود صيانة واصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن مبادرة "اتنفس" بالتعاون مع "بنك الشفاء المصري" وتحت اشراف الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي
note 7 infinix

انفينكس تطرح Note 7 للفئة المتوسطة.. وهذه مواصفاته

أطلقت شركة INFINIX هاتفها الجديد Note 7 بشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة، كما يدعم الهاتف شريحتي أتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.
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HONOR 9X LITE

هونر تحجز 3000 هاتف 9x lite خلال 3 ايام من إطلاقه

بعد اطلاق هاتف Honor 9x lite في السوق المصريه ،وبعد الاعلان عن اطلاق الهاتف فى حفل عبر الانترنت ، تم حجز ثلاثه الاف هاتف من نفس النوع خلال ثلاثه ايام فقط ، وهو ما يؤكد ثقه العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعريه ، خاصه وانه يعد الهاتف الأرخص مقابل امكانياته مقارنه بالهواتف المنافسه حيث انطلق بسعر 2888 جنيها، وكانت شركة Honor قد أكدت أن أول حاجزى الهاتف سيخصص لهم هديه عباره عن "باور بانك"، حيث سيتم فتح باب الأسواق للهاتف المنتظر خلال ايام. ?
HONOR 9X LITE

مساحة 128 جيجا.. هونر تطرح 9X Lite أقل من 3000 جنيها

اطلقت شركة HONOR خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite، الذي يمتاز بمواصفات تفوق سعره، حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعريه والأقل من 3000 جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه. ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر، أبرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا ، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.
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هونر تطلق هاتفها 9x lite الأسبوع القادم في مصر

تطلق شركة هونر فى مصر أحدث أعضاء عائلة 9x الجديد وهو 9x lite وذلك بعد نجاح هواتفها من نفس السلسله وتحقيقها نسبه مبيعات مرتفعة وهم 9x لايت و9x pro. ومن المتوقع أن يحدث الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره طفره فى سوق الهواتف الذكية، حيث أن أبرز إمكانياته السعه التخرينيه بسعة 128 جيجا، بالإضافه إلي أنه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك وهى الامكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئه السعرية الكبيره، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئه السعريه المتوسطة والتي تقترب من ال 3000 جنيها، حيث أكدت الشركة أن السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الاطلاق.
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