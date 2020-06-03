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اورنج تدعم الأطقم الطبية ب15 ألف قناع واقي بالتعاون مع فاب لاب مصر

٠٣ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
اورانج
اورانج
أعلنت "اورنچ مصر" عن مبادرة جديدة لتنصنيع وتوزيع 15 ألف قناع واقي للوجه من الفيروسات والتبرع بها إلى الأطقم الطبية في المستشفيات الحكومية المصرية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم ومساندة المنظومة الصحية المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتعد هذه الخطوة من "اورنچ مصر" بمثابة جني لثمار استثماراتها العديدة في المواهب المصرية  وفي تعزيز القدرات الصناعية المصرية، من خلال التعاون مع حملة مجتمع المصنعين الرقميين " Breathe Egypt" ومعامل فاب لاب مصر في جميع أنحاء الجمهورية  وكذلك معامل اورنچ للتصنيع المنتشرة في عدة محافظات. جاءت
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اورانج

اورنج تطلق أكبر وأول تحدي رقمي لدعم الشركات الناشئة

أعلنت اورنچ عن اطلاق أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية لدعم رواد الاعمال أصحاب المشاريع الناشئة التي تعتمد علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الاعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم .
9x-lite

Honor تعلن عن منتجاتها الذكيه من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر وتؤكد 9x lite افضل هديه فى العيد

أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعه من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحه وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء ، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها ، وذلك بعد ان طرحت الشركة قبل ايام هاتفها المميز 9x lite واكدت انه افضل هديه للمصريين فى العيد والذى يقدم بسعر اقل من 3000 جنيها بمزايا تنافسية عديده ابرزها المساحه التخزينيه التي تصل 128 جيجا وخامته المصنعه من الزجاج وكانت الشركة قد اعلنت انها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها وحقق نسبه كبيرة من المبيعات ، كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية علي عدد من منتجاتها بخصومات كبيره علي الهواتف وذلك بمناسبه العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك ، حيث تقدم عروض كبيره علي كل من هونر 20 وهونر 9x و هونر 9x pro وهونر 20 lite
HUAWEI-Nova-7i

خاصية SuperCharge تشحن 70% من بطارية HUAWEI Nova 7i في 30 دقيقة فقط

يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.
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