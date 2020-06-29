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اورنچ تطلق منصة لحريفة الدوري الإسباني "HareefLaLiga" حصريًا لتجربة أكثر إمتاعاً لعملائها

٢٩ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
اورانج
اورانج
أعلنت "اورنچ مصر" عن اعادة تجربة جديدة لعملائها من مشجعي الدوري الإسباني لكرة القدم والتي أطلقتها بالتعاون مع "لا ليغا" من خلال لمسات تطويرية جديدة ومفاجآت متعددة على منصتها "HareefLaLiga" والتي تستهدف إتاحة تجربة أكثر إمتاعاً من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة لعملاء اورنچ بشكل حصري.
تقدم منصة "HareefLaLiga" لمشجعي الدوري الإسباني جميع أخبار اللاعبين والفرق في الدوري الأكثر متابعة حول العالم، كما تتيح أهم مقاطع الفيديو واللقطات والأهداف لجميع مباريات "لا ليغا"، وصور عالية الجودة لأفضل المباريات في إسبانيا. كما تمنح المنصة للمشتركين خدمات ثابتة للحصول على إشعارات يومية بأخبار الدوري
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اورنج تطلق أكبر وأول تحدي رقمي لدعم الشركات الناشئة

أعلنت اورنچ عن اطلاق أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية لدعم رواد الاعمال أصحاب المشاريع الناشئة التي تعتمد علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الاعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم .
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Honor تعلن عن منتجاتها الذكيه من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر وتؤكد 9x lite افضل هديه فى العيد

أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعه من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحه وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء ، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها ، وذلك بعد ان طرحت الشركة قبل ايام هاتفها المميز 9x lite واكدت انه افضل هديه للمصريين فى العيد والذى يقدم بسعر اقل من 3000 جنيها بمزايا تنافسية عديده ابرزها المساحه التخزينيه التي تصل 128 جيجا وخامته المصنعه من الزجاج وكانت الشركة قد اعلنت انها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها وحقق نسبه كبيرة من المبيعات ، كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية علي عدد من منتجاتها بخصومات كبيره علي الهواتف وذلك بمناسبه العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك ، حيث تقدم عروض كبيره علي كل من هونر 20 وهونر 9x و هونر 9x pro وهونر 20 lite
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خاصية SuperCharge تشحن 70% من بطارية HUAWEI Nova 7i في 30 دقيقة فقط

يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.
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اورانج

اورنج تطلق أكبر وأول تحدي رقمي لدعم الشركات الناشئة

أعلنت اورنچ عن اطلاق أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية لدعم رواد الاعمال أصحاب المشاريع الناشئة التي تعتمد علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الاعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم .
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