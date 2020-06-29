اورنچ تطلق منصة لحريفة الدوري الإسباني "HareefLaLiga" حصريًا لتجربة أكثر إمتاعاً لعملائها

٢٩ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

اورانج

أعلنت "اورنچ مصر" عن اعادة تجربة جديدة لعملائها من مشجعي الدوري الإسباني لكرة القدم والتي أطلقتها بالتعاون مع "لا ليغا" من خلال لمسات تطويرية جديدة ومفاجآت متعددة على منصتها "HareefLaLiga" والتي تستهدف إتاحة تجربة أكثر إمتاعاً من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة لعملاء اورنچ بشكل حصري.

تقدم منصة "HareefLaLiga" لمشجعي الدوري الإسباني جميع أخبار اللاعبين والفرق في الدوري الأكثر متابعة حول العالم، كما تتيح أهم مقاطع الفيديو واللقطات والأهداف لجميع مباريات "لا ليغا"، وصور عالية الجودة لأفضل المباريات في إسبانيا. كما تمنح المنصة للمشتركين خدمات ثابتة للحصول على إشعارات يومية بأخبار الدوري